Накануне в Москву прибыл грузовой самолет Ил-76 из Тегерана. Вероятнее всего, он доставил новую партию иранского вооружения для россиян, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на две фотографии с разгрузкой самолета в аэропорту Внуково. Снимки портал получил от анонимного источника.

На изображениях видно, как вилочные погрузчики перевозят поддоны с большими коробками, которые были на борту Ил-76. О доставке оружия свидетельствует не только форма и размеры ящиков. Самолет, который приземлился в Москве, принадлежит частной иранской авиакомпании Pouya Air. До 2012 года она называлась Yas Air, провела ребрендинг, когда попала под санкции США.