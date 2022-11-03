Экоактивисты продолжают кошмарить мир
Полиция Голландии задержала не менее 100 экологических активистов, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Схипхол. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Экоактивисты из Greenpeace и Extinction Rebellion прорвались через забор и сели под частными самолетами, препятствуя их взлету. Некоторые приковали себя цепями к самолетам, другие начали кататься по взлетно-посадочной полосе на велосипедах.
Всего в протесте приняли участие больше 500 человек, однако полиция смогла задержать лишь 100 активистов. Акция в аэропорту все еще продолжается. На месте находится множество силовиков, которые задерживают всех, кто отказывается покидать взлетно-посадочную полосу добровольно.
"Это не имеет ничего общего с демонстрацией. Подобные акции запрещены, опасны и наказуемы", - заявила мэр муниципалитета Харлеммермер, к которому относится Схипхол, Марианна Схурманс.
За 5 ноября это не единственная протестная акция экоактивистов в Европе. В Испании два активиста приклеились руками к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде. Ранее аналогичные инциденты были зафиксированы в музеях других европейских стран.