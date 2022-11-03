Экоактивисты продолжают кошмарить мир

Полиция Голландии задержала не менее 100 экологических активистов, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Схипхол. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Экоактивисты из Greenpeace и Extinction Rebellion прорвались через забор и сели под частными самолетами, препятствуя их взлету. Некоторые приковали себя цепями к самолетам, другие начали кататься по взлетно-посадочной полосе на велосипедах.

Всего в протесте приняли участие больше 500 человек, однако полиция смогла задержать лишь 100 активистов. Акция в аэропорту все еще продолжается. На месте находится множество силовиков, которые задерживают всех, кто отказывается покидать взлетно-посадочную полосу добровольно.