Самую большую партию марихуаны в мировой истории изъяли полицейские
Самая большая партия марихуаны в мировой истории изъята испанской полицией. Стоимость расфасованного наркотика составляет 64 млн евро, сообщает Reuters.
Партия марихуаны имела вес 32 тонны, и ее объем был эквивалентен примерно 1,1 млн растений. Наркодельцы сушили эти растения, расфасовывали их и отправляли в разные регионы Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.
«Это самый большой тайник расфасованной марихуаны, когда-либо найденный в Испании или за границей», — говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.
Во время проведения операции задержали 20 человек - 9 мужчин и 11 женщин.