Мэр Днепра Борис Филатов в интервью haqqin.az: «Путин прав, утверждая, что Украина – это анти-Россия»

Беседовал: Эйнулла Фатуллаев, Днепр 20:37

Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев продолжает вещать из различных городов и областей Украины. Накануне мы представили вашему вниманию видеорепортаж журналиста об обстановке в городе Днепре. Находясь в одном из основных городов Восточной Украины, Э.Фатуллаев встретился и побеседовал с мэром города, известным политиком и журналистом Борисом Филатовым. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью из Днепра.

- Борис Альбертович, хочу начать нашу беседу с первого впечатления, которое сложилось у нас после приезда в Днепр. Царящая здесь атмосфера, социальный климат явно выбиваются из общей картины сегодняшней Украины. Такое ощущение, что война прошла мимо Вашего города. - Поверьте, оно обманчиво. Хотя сейчас я часто общаюсь с иностранными журналистами и убедился, что это впечатление сложилось не только у вас, но и у ваших коллег, кто к нам приезжает – от Японии до США. В этом ощущении, наверное, есть что-то иррациональное. Действительно, когда выходишь в город, то, вроде бы, все, как обычно – люди гуляют, мамы с колясками, смеющиеся дети, студенты, какие-то хипстеры с кофе... И, тем не менее, война никуда не ушла, она рядом. И присутствует сразу в нескольких ипостасях. Во-первых, раз в несколько дней Днепр обстреливают ракетами, с чем народ, похоже, уже смирился и относится к этому фаталистически. Во-вторых, в городе огромное количество беженцев. Есть такое предубеждение, что наибольшее количество беженцев приняла Западная Украина, Львов. Но по официальной статистике в Днепре их уже 179 тысяч! Все потому, что люди, которые, в основном, из Харькова и Донбасса, уезжают из зоны боевых действий, едут в Днепр и остаются в городе. Все надеются на скорое окончание войны и хотят быть поближе к дому. Плюс, большой город, можно себя реализовать, есть рабочие места, инфраструктура… Город русскоязычный, что в плане комфорта тоже имеет значение. Хотя у русскоязычных украинцев сейчас нет никаких проблем с владением родным языком. Словом, в силу ряда причин, мы сейчас на первом месте по количеству временно перемещенных лиц. Ну и, в-третьих, Днепр практически превратился в хаб. Географический, военный, гуманитарный, через который перебрасывается огромное количество людей и грузов. Хотя внешне, и в этом Вы абсолютно правы, выходя на улицу, никаких признаков войны Вы не почувствуете. Война, скажем так, тонко разлита в воздухе.

- Бытует две версии, объясняющие, почему Днепр не постигла участь большинства прифронтовых городов Украины. Передаю их со слов самих жителей. Первая заключается в том, что в Днепре проживает многочисленная еврейская община, что могло кардинально повлиять на концепцию россиян в отношении атак по вашему городу. А по второй версии гарантом физической неприкосновенности города стали семь миллиардеров, уроженцев Днепра… - Ну, (смеется) это даже не конспирология, а так, бытовые разговоры. Дело в том, что человеческая психика склонна к тому, чтобы до последнего верить только в хорошее. Да, у нас действительно самая большая еврейская община в Украине, хотя в Одессе и Киеве она тоже не маленькая, смотря, как считать. Но в Днепре, полагаю, она самая сплоченная, активная и богатая. Вот и судачит народ в бытовых разговорах, на кухне – мол, договорились евреи, чтобы по нам не стреляли. Понятно, что это полная чушь. С учетом абсолютного безумия и агрессии российского террористического режима, нетрудно понять, что им все равно по кому стрелять – по украинцам, евреям, азербайджанцам или по своим, русским. Что касается наших миллиардеров, тут то же самое. Даже на примере происходящего в России все мы видим, что многие «товарищи», занимающие лидирующие места в списке «Форбс», не принимают никакого активного участия в политической жизни России. Все они под санкциями, самый комичный пример – это Петр Авен, который, находясь в Лондоне, просит о помощи, жалуясь на то, что ему не на что жить. Путин абсолютно равнодушен и к миллиардерам, и к евреям. Он в этой войне поставил на кон все. Поэтому все вышеперечисленное – не более, чем разговоры. - Ощущаете ли Вы поддержку от таких влиятельных уроженцев Днепра – Коломойский, Пинчук, Тигипко?.. Словом, от тех, кого раньше называли «Днепропетровским кланом»? - У всех разные роли. Если, например, говорить о Пинчуке, то он действительно много помогал, особенно, в первые месяцы войны. И не только стройматериалами. Он и беженцев размещал на своих предприятиях, и деньгами помогал, перечислял средства в благотворительные фонды на приобретение различных материально-технических ресурсов для нужд ВСУ… Другие авторитетные, богатые люди тоже помогали, где-то меньше, где-то больше.

Не хотел бы кого-то персонально выделять, но особняком в этом ряду могу поставить только Игоря Коломойского. Этот город дал ему все – фактически, Коломойский стал мультимиллиардером на ресурсе Днепра, в том числе, на интеллектуальном ресурсе. Тем не менее, этот человек занял абсолютно странную позицию, и с 24 февраля его не слышно и не видно. Я за его жизнью не слежу, у меня с Коломойским не просто натянутые отношения, их нет вообще, я не общаюсь с ним даже через посредников. Возможно, у Коломойского произошел психологический распад личности, вследствие которого он из-за плохих отношений с мэром почему-то решил не помогать всему городу. Правда, он рассказывает, что помогает в других частях Украины. Ну, и пусть помогает – мне, равно как и горожанам, все равно. Всем уже давно понятны моральные качества этого человека, образ Коломойского-патриота, существовавший в 2014-2015 годы, уже полностью рассыпался, сегодня он реально никому не интересен. Но в этом контексте я бы хотел подчеркнуть другое - война-то у нас народная. Тут нельзя считать, кто дал больше, кто – меньше. Хотя по объективным причинам более обеспеченный человек должен больше тратиться. Нам позволяет держаться не только мужество наших защитников, не только западная помощь и не только моральная поддержка всего мира, в том числе, Азербайджана. Один из ключевых факторов заключается в том, что это народная война, и каждый в меру своих возможностей, может, даже самых скромных, вносит в общее дело какие-то усилия. Кто-то вкладывает в благотворительные фонды, кто-то вяжет маскировочные сети, кто-то изготавливает свечи для окопов, кто-то тушенку готовит и передает на фронт… Очень активен мелкий и средний бизнес. То есть, за редким исключением все в этой войне нашли себе применение. - В свое время Вы были известным журналистом, жестко критиковали общественную систему в Украине, выявляя и демонстрируя ее изъяны и пороки. Бытует мнение, что эта война может положить начало процессу тотальной деолигархизации страны. Верите ли Вы в это? - Очень хотел бы верить. Знаете, после таких общественно-политических потрясений, такого количества крови, смертей, искалеченных судеб, я однозначно понимаю, что Украина не сможет больше жить так, как жила раньше. Поэтому я искренне надеюсь, что для таких перемен есть все предпосылки. Вернусь к причинам того, почему мы держимся в этой страшной войне. Знаете, Украина очень неоднозначная страна, в ней живут люди разных национальностей, политических взглядов, мировоззрений... Не случайно наш народ долгое время не мог выкристаллизоваться, как политическая нация. Но сегодня страна сражается уже не за Зеленского, не за какие-то политические партии или общественные движения, она сражается за свою свободу, независимость и за те достижения, к которым мы пришли в результате сложного, но, одновременно, достаточно успешного 30-летнего развития, в основе которого лежали социальная стабильность, дружба между представителями разных национальностей и толерантное отношение друг к другу. Вот почему мы не хотим мириться с олигархически-авторитарной системой. Сегодня такое просто невозможно и, думаю, после войны, народ эту систему уже не примет. Сегодня все политические процессы заглохли, все, за редким исключением, отложили в сторону разногласия, связанные с политическими, мировоззренческими и прочими убеждениями. Все сосредоточены на достижении единственной цели – полной победы над агрессором. Но когда эта победа наступит, думаю, все опять начнут друг с другом выяснять отношения (смеется). Это нормальный политический процесс.