Маск уволил половину сотрудников Twitter
Предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск уволил из компании почти 50% сотрудников, пишет Reuters.
Всего работы лишились 3700 из 7500 человек. Их уведомили об увольнении в электронных письмах.
Под большие сокращения попали отделы маркетинга, связи с общественностью, продаж рекламы, модерации контента, проверки данных пользователей, инженерные команды, а также сотрудники других подразделений, в том числе, топ-менеджеры.
Некоторые уже обратились в суд. Они считают сокращение незаконным, поскольку их предупредили об этом меньше, чем за 60 дней.
Увольнение 50% сотрудников Twitter подтвердил глава службы безопасности компании Йоэль Рот. Илон Маск объяснил сокращения убытками компании. «К сожалению, у компании нет выбора, ведь она теряет более $4 млн в день. Каждому уволенному сотруднику Twitter выплатит трехмесячное выходное пособие, которое «на 50% больше, чем требуется по закону», — сказал он.
По информации источников, новый владелец Twitter также планирует запретить оставшимся сотрудникам работать удаленно. Кроме того, он убрал «дни отдыха» — ежемесячный общекорпоративный выходной день, введенный в период пандемии.