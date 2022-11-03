Маск уволил половину сотрудников Twitter

Предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск уволил из компании почти 50% сотрудников, пишет Reuters.

Всего работы лишились 3700 из 7500 человек. Их уведомили об увольнении в электронных письмах.

Под большие сокращения попали отделы маркетинга, связи с общественностью, продаж рекламы, модерации контента, проверки данных пользователей, инженерные команды, а также сотрудники других подразделений, в том числе, топ-менеджеры.

Некоторые уже обратились в суд. Они считают сокращение незаконным, поскольку их предупредили об этом меньше, чем за 60 дней.