Азербайджан вышел в финал Кубка мира по борьбе. Соперник - Иран

Сегодня в Баку начался Кубок мира по греко-римской борьбе.

Во Дворце спорта выступают сборные Азербайджана, Мира, Турции, Кыргызстана и Ирана.

Сборная Азербайджана в группе «B» вместе со сборной Мира. В этой группе также должна была выступить Сербия, но сербы в последний момент не смогли приехать, так как большая часть команды заболела коронавирусом.

В итоге Азербайджан и Мир получили техническую победу над Сербией и в очном противостоянии определяли победителя группы, то есть финалиста Кубка мира.

Сборная Азербайджана с трудом, но все же одолела сборную Мира. Матч, состоявший из десяти поединков, завершился со счетом 5:5. Однако благодаря тому, что азербайджанские борцы побеждали с более крупной разницей, в финал вышла наша команда.