Азербайджан вышел в финал Кубка мира по борьбе. Соперник - Иран
Сегодня в Баку начался Кубок мира по греко-римской борьбе.
Во Дворце спорта выступают сборные Азербайджана, Мира, Турции, Кыргызстана и Ирана.
Сборная Азербайджана в группе «B» вместе со сборной Мира. В этой группе также должна была выступить Сербия, но сербы в последний момент не смогли приехать, так как большая часть команды заболела коронавирусом.
В итоге Азербайджан и Мир получили техническую победу над Сербией и в очном противостоянии определяли победителя группы, то есть финалиста Кубка мира.
Сборная Азербайджана с трудом, но все же одолела сборную Мира. Матч, состоявший из десяти поединков, завершился со счетом 5:5. Однако благодаря тому, что азербайджанские борцы побеждали с более крупной разницей, в финал вышла наша команда.
Эльдениз Азизли (55 кг) разгромил грузина Нугзари Цурцумиа (9:0). Мурад Мамедов (60 кг) уступил казаху Айдосу Султангали (1:4). Талех Мамедов (63 кг) взял верх над еще одним грузинским борцом Лери Абуладзе и вывел нашу команду вперед – 2:1.
Хасрет Джафаров (67 кг) также одолел спортсмена из Грузии – Джони Хецуриани (5:0). Счет стал 3:1. Затем Ульви Ганизаде (72 кг) уступил украинцу Андрею Кулику (1:7). Разрыв в два очка восстановил Санан Сулейманов, который со счетом 8:1 победил венгра Золтана Леваи. Счет в матче стал – 4:2.
Пятое и последнее очко сборной Азербайджана в этом матче принес Рафик Гусейнов (82 кг). Он выиграл у узбека Жалгасбая Бердимуратова (3:1).
К сожалению, затем сборная Мира одержала три подряд победы. Мурад Ахмадиев (87 кг) уступил шведу Алексу Кессидису (2:3), Ариф Нифтуллаев (97 кг) – грузину Николозу Кахелашвили (1:5), а Сабах Шариати (130 кг) – литовцу Мантасу Кныстаутасу (1:5). Однако, этого оказалось недостаточно, и победителем была объявлена сборная Азербайджана.
Завтра наши борцы выступят в финале. Соперником будет Иран, который сегодня победил Турцию (6:4) и Кыргызстан (8:2).
Финальный матч начнется в 18:30.