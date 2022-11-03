В Иране успешно испытали космическую ракету
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции в Иране 5 ноября провели успешный испытательный пуск первой ступени твердотопливной ракеты-носителя «Гаем 100», сообщает IRNA.
Первая ступень «Гаем 100» с двигателем Rafe успешно выполнила суборбитальный полет по баллистической траектории без выхода на орбиту Земли. Ранее двигатель успешно прошел испытания на земле.
За пуском следил командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде и другие командиры иранских войск.
Заявлено, что трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель «Гаем 100» сможет выводить спутники весом 80 кг на орбиту Земли высотой 500 км.