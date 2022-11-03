В Донбассе уничтожили батальон мобилизованных из России

Вблизи города Макеевка (в Донецкой области Украины. С 2014 года контролируется самопровозглашенной «ДНР») уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области РФ. Об этом пишет телеграм-канал «Верстка».

О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой «Верстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его словам, число погибших может превышать 500 человек. Командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 11079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны», рассказал военнослужащий. Однако, в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

Агафонов утверждает, что ранее на этих же позициях разбили как минимум еще один батальон из мобилизованных. По его словам, местные и контрактники не хотят воевать.