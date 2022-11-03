Вместо Ле Пен: французские ультраправые выбрали себе нового лидера

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" избрала в субботу 27-летнего депутата Европарламента Джордана Барделла своим новым президентом, который заменит на этом посту Марин Ле Пен, сообщает Reuters.

Барделла, который уже был временным президентом в течение года, получил почти 85% голосов членов партии против 15% за своего соперника Луи Алио, бывшего партнера Ле Пен. Впервые партию возглавит человек, который не является членом семьи Ле Пен.

Ле Пен вышла из руководящей структуры Нацобъединения в 2021 году накануне своей неудачной заявки на президентство на выборах этого года, которую выиграл действующий президент Эммануэль Макрон. Ожидается, что она сделает еще одну президентскую заявку в 2027 году.

Барделла, выходец из сурового района рабочего класса, заявил, что продолжит свои усилия по привлечению избирателей за пределами ультраправого ядра партии.