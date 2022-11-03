Евросоюз введет новые санкции против Ирана

Германия и еще восемь стран Евросоюза представили новый пакет санкций против Ирана на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По их словам, ограничения касаются лиц, виновных в жестоком обращении с демонстрантами в Иране. Санкционный пакет содержит 31 предложение, возможность реализации которых в настоящее время изучается с юридической точки зрения.

В список включены лица и учреждения из сферы безопасности, а также компании, ответственные за "насилие и репрессии в Иране". В этот раз речь идет о замораживании активов и запрете на въезд.

Ожидается, что ужесточение санкций против Ирана получит широкую поддержку в Европе. Главы МИД стран Евросоюза могут принять решение о новом санкционном списке в отношении Ирана на своей следующей встрече 14 ноября.