Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«...Сегодня появилось сообщение из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны... Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "шахедов», - сказал президент Украины в своем вечернем обращении.

По его словам, Украина точно знает, что иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами-камикадзе, но власти Ирана об этом молчат.