Риши Сунак тратит на свой гардероб невероятные суммы

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак тратит на свой гардероб большие суммы. За это его прозвали новой иконой стиля страны, пишет The Guardian.

По словам экспертов моды, молодой политик стал самым стильным премьером за много лет. «Консерваторы никогда не выглядели так хорошо со времен Уинстона Черчилля», - сказала редактор британской версии журнала GQ Тео Ван де Брук.

Журналисты выяснили, что идеальные сидящие на Сунаке костюмы шьются для него по индивидуальным меркам в лучших лондонских ателье. Цена одного составляет около 3500 фунтов стерлингов (3982 доллара).