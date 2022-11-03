Лукашенко прокомментировал санкции Зеленского против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что был уязвлен решением украинского лидера Владимира Зеленского ввести санкции против его страны. Об этом пишут российские СМИ.

По словам главы Беларуси, он относился к Владимиру Зеленскому «как к своему ребенку».

«Первым, кто против нас санкции ввел, был Киев - Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему? Потому что они несамостоятельные. Им дали команду через поляков американцы - они начали вводить санкции», - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что не собирается воевать в Украине.

«Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией. У меня нет абсолютно никакого желания отправлять на Украину военных, если они не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках - мало не покажется», - заявил белорусский президент.