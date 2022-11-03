Велопробег ко Дню Победы прошел в Баку
5 ноября при совместной организации Азербайджанской велосипедной федерации, Управления молодежи и спорта Сабаильского района и молодежного движения Davam состоялся велопробег, посвященный 8 Ноября - Дню Победы.
Старт велопробегу, в котором приняли участие ветераны Отечественной войны, представители различных молодежных организаций, велосипедисты-любители, а также члены сборной Азербайджана, был дан с круга «Азнефть».
Участники проехали по Приморскому бульвару и завершили велопробег у Парка военных трофеев.