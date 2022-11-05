Как война в Украине спровоцировала рост цен на золото

Из-за войны в Украине в 2022 году произошел рост инвестиций в золотодобычу и всплеск интереса к драгоценному металлу у инвесторов и покупателей. Отчасти его спровоцировал высокий уровень инфляции почти всех мировых валют, сообщает газета Al-Eqtisadiya.

«Максимальный рост добычи золота в мире зафиксирован был в 2021 году — рост тогда составлял в денежном выражении $198 млн. В 2022 году в результате украинского кризиса произошел новый рост инвестиций в золотодобычу», — говорят эксперты.

По их словам, этой ситуацией может воспользоваться Россия. У страны есть все предпосылки для наращивания прибыли: развитая добыча и одни из самых крупных запасов золота. Экономисты отмечают, что Москва начала переводить активы в золото еще в начале 2022 года. Сейчас ее примеру могут последовать и другие страны.