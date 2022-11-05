В США призвали забрать у России остров Врангеля. В Москве уже ответили

Власти США должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, пишет издание The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, размещенная на острове российская военная база может стать угрозой суверенитету США. Россия удерживает остров с 1924 года, он должен принадлежать США, отмечают американские журналисты.

В ответ на публикацию депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что Америка не получит «ни пяди российской земли». «В Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать», - цитируют Тумусова российские СМИ. По его словам, «это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может».