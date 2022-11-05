Страны G7 пригрозили Беларуси

Министры иностранных дел стран G7 повторили свой призыв к Беларуси прекратить помогать России в ее войне с Украиной. Их совместное заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД Германии.

"Если белорусские власти вовлекут страну в войну в Украине более непосредственно, G7 возложит на них сокрушительные дополнительные расходы", – сказано в заявлении. Представители стран G7 призвали Беларусь прекратить разрешать российским войскам запускать ракеты по Украине со своей территории.