Более 300 кандидатов в адвокаты сдали экзамен в Баку

В Коллегии адвокатов сказали, что заявления подали 338 лиц, желающих стать адвокатами, 332 из них явились на экзамен. По итогам трехчасового экзамена 132 человека набрали 60 и более баллов. Из 332 кандидатов, принявших участие в экзамене, 254 - мужчины и 78 - женщины. В экзамене приняли участие наблюдатели от многих местных и международных, правительственных и неправительственных организаций, представители СМИ.

Кандидаты, успешно сдавшие письменный этап экзаменов по специальности, должны представить в комиссию по приему документов с 12 декабря 2022 года по 13 января 2023 года следующие документы: заявление по форме, определяемой президиумом Коллегии адвокатов; информационный лист об итоговом результате этапа письменного тестирования; нотариально заверенная копия удостоверения личности; нотариально заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании; копия трудовой книжки, заверенная нотариусом или по месту работы; медицинская справка о психическом здоровье; по 4 цветные фотографии размером 3х4 см и 4х6 см (всего 8); лист личных данных; автобиография.

Кандидатам будет предоставлена дополнительная информация о времени проведения этапа устного собеседования квалификационных экзаменов для приема в Коллегию адвокатов.