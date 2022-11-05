Эпопея по делу Муслимова продолжается. Свидетели рассказывают о невероятных махинациях

Как сообщает haqqın.az, на состоявшемся 5 ноября судебном заседании продолжился допрос свидетелей. Первым выступил Вугар Ахмедли, который рассказал, что занимается бизнесом и что познакомился с Натиком Азизовым, экс-начальником управления Минтруда, через своего близкого друга: «Я участвовал в тендерах. Осенью 2014 года подписал контракт с министерством на строительство дома. Однако достроить его так и не смог. Мне не дали денег, и я отказался выполнять работы. В 2015 году был проект на 140 тысяч манатов, но произошла девальвация, и завершить работу я не смог. Общая сумма работ по контрактам составила 1 миллион 100 тысяч манатов. Из этих денег нам дали только 460 тысяч манатов».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, во взяточничестве.

Ахмедли, на имя которого зарегистрированы 4 компании, заявил в суде, что заплатил за каждый построенный частный дом по 8 тысяч манатов. Всего было построено 20 домов. Госбюджету был нанесен ущерб в 175 тысяч манатов, ущерб возмещен.

Эльман Сафаров, руководитель компании Təmir-Tikinti-M, в своем заявлении сообщил, что является односельчанином Натика Азизова, у них дружеские отношения: «Я занимался строительными работами. Построил 2 дома за полтора года. За каждый дом заплатил по 6 тысяч манатов».

Свидетель добавил, что на его имя и на имя других лиц были учреждены 6 компаний. Эти компании признали победителями тендеров и выплатили Азизову 66 тысяч манатов за строительство 11 частных домов в Загатала-Гахском районе.

Еще один допрошенный в суде - житель Ленкоранского района Балаверди Агаев в своих показаниях заявил, что компания была открыта на его имя по просьбе близкого родственника Фарагата Мириева. Отвечая на вопросы сторон, свидетель сообщил, что нигде не работал, частных домов, построенных по приказу министра, не видел и вообще не в курсе происходящего. Агаев даже не знал значения слова «тендер». По его словам, открыв компанию, он передал ее своему родственнику Фарагату Мириеву. Компании также были открыты на имя его односельчан Таги Талыбова и Яшара Гусейнова.

Таги Талыбов, инженер в управлении водного хозяйства в Ленкорани, на суде заявил, что Фарагат Мириев руководил и компаниями, открытыми на его имя.

После в качестве свидетеля дал показания Эльхан Салимов, работавший старшим консультантом сектора аудита департамента министерства по работе с юридическими лицами. Он заявил, что, осуществляя проверки, брал взятки и передавал деньги своему начальнику Фуаду Ализаде: «В 2014 году, проводя проверки на предприятиях Баку, мы обнаружили ряд недостатков в правильности начисления заработной платы работникам юридических лиц, соответствии заключенных с ними договоров требованиям законодательства и взяли у них взятки. Собранные деньги передали Фуаду Ализаде, который в 2005-2014 годах был начальником контрольно-ревизионного отдела, а в 2014-2018 годах - начальником Государственной инспекции труда. С каждого объекта мы получали по 300 манатов. Нас было двое. Каждый месяц Фуад Ализаде получал 5 тысяч манатов».

Халис Гасанов, бывший начальник Гаджигабульского управления Государственного фонда социальной защиты, рассказал, что заплатил Низами Ханларову, заместителю начальника управления внутреннего контроля министерства, 12 тысяч манатов - за молчание об обнаруженных во время проверки недостатках.

Свидетель Тельман Сафаров сообщил, что работал техническим контролером в управлении строительства Минтруда. По его словам, за время своей работы платил Натику Азизову от 5 до 15 тысяч манатов за каждый дом: «Я руководил ремонтом домов в Гяндже, Мингячевире. На ремонт тратилось только 10 процентов выделенных средств».

Судебный процесс продолжится 14 ноября.