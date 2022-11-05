У Зеленского призвали уничтожить заводы беспилотников в Иране

Признание Ирана поставок России беспилотников якобы до начала войны в Украине выглядит бессмысленным, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что санкций и эмбарго будет недостаточно, чтобы наказать Тегеран, пишут украинские СМИ.

"...Они передали перед войной более тысячи дронов, которые начали использовать только после того, как россияне проиграли практически войну на поле боя. То есть вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они 8 месяцев лежали на складах?" - вопрошает советник главы Офиса президента Украины.

Подоляк отметил странным и тот факт, что, несмотря на мощные санкции, наложенные против Ирана, страна продолжает делать оружие лучше, чем, например, российское. По его словам, учитывая то, что Тегеран продолжает производить оружие, финансировать вооружение для России, необходимо действовать более жестко.

"Необходимо не просто санкции или эмбарго вводить. Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее...", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Иран официально признал помощь России беспилотниками. Однако заявил, что делал это якобы еще до начала войны в Украине.