Американский «самолет Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу
На испанскую авиабазу Рота прибыл американский «самолет Судного дня» Boeing E-6 Mercury. Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет прилетел утром в субботу.
Самолет предназначен для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, несущими баллистические ракеты, также используется как воздушный командный пост объединенного стратегического командования вооруженных сил страны.
Цель его прибытия неизвестна.
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