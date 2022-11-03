Американский «самолет Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу

На испанскую авиабазу Рота прибыл американский «самолет Судного дня» Boeing E-6 Mercury. Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет прилетел утром в субботу. 

Самолет предназначен для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, несущими баллистические ракеты, также используется как воздушный командный пост объединенного стратегического командования вооруженных сил страны.

Цель его прибытия неизвестна.