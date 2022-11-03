Корреспондент haqqın.az сообщил, что на прошедшем в субботу, 5 ноября, заседании суда прокурор огласил обвинительный акт. Хотя Али Алиеву было предложено дать показания, он отказался, заявив, что даст показания после допроса потерпевшего и свидетелей.

В Баку в Сабунчинском районном суде рассматривается уголовное дело Али Алиева, председателя Партии граждан и развития, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений своему сокамернику.

После показания дал потерпевший, Забит Назаров. По его словам, Али Алиев и двое других заключенных содержались в 4-й камере 10-го корпуса СИЗО в Баку. Трое заключенных были рабочими, а Али Алиев работал библиотекарем.

Потерпевший рассказал, что в день происшествия А.Алиев в грубой форме сделал ему замечание за неубранную камеру. В ходе разгоревшегося спора глава партии ударил Назарова стеклянной банкой, от удара последний потерял сознание.

Отвечая на вопросы сторон, потерпевший сообщил, что его содержали в одной камере с А.Алиевым около полугода. За этот период А.Алиев ни разу не убрал помещение: «Мы всегда относились к нему с уважением, как к старшему, сами убирали камеру. Но в этот раз он перегнул палку, всему есть предел».

На эти заявления потерпевшего А.Алиев заявил, что тот лжет.

Начальник СИЗО Илькин Губадов, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что услышал шум, проходя перед 4-й камерой. Войдя в камеру, он увидел лежащего на полу Назарова, попытался остановить кровь и позвал на помощь тюремный персонал.

Были допрошены и двое содержавшихся в одной камере с обвиняемым. Они подтвердили, что А.Алиев никогда не убирал камеру и вообще вел себя очень некрасиво.

Очередное заседание по этому уголовному делу пройдет 11 ноября.

Напомним, Али Алиеву предъявили обвинение в клевете по статье 147.1 Уголовного кодекса на основании жалобы подполковника Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, выживших при крушении вертолета Госпогранслужбы Ми-17 30 ноября 2021 года, и приговорили к 5 месяцам лишения свободы. Позже решением Ясамальского районного суда - по жалобе капитана Адилова - Али Алиев был приговорен еще к 5 месяцам заключения. В последний раз председатель партии привлекался к суду по жалобе бывшего председателя Бинагадинской районной организации ЙАП Рамиза Гёюшева. Али Алиев был признан виновным по статье 148 (оскорбление) УК и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.