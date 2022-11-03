Зеленский пообещал хорошие новости

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 5 ноября, провел очередное заседание ставки Верховного главнокомандующего. Глава украинского государства об этом сообщил в вечернем видеообращении. Его заявления приводят украинские СМИ.

"Очень детально проанализировали ситуацию на передовой – по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах... Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", – рассказал Зеленский.

Президент Украины упомянул о поставках силам обороны: "Это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи. Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбивания стал больше, но есть еще над чем работать. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины".