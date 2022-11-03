Немецкую компанию подозревают в поставках топлива для российских бомбардировщиков

Крупнейшую нефтегазовую компанию Германии Wintershall Dea уличили в поставках российскому «Газпрому» компонентов авиатоплива для бомбардировщиков, говорится в совместном расследовании Der Spiegel и ZDF. Об этом пишет Moscow Times.

По данным журналистов, речь идет о газовом конденсате, также известном как «белая нефть». «Газпром» является партнером Wintershall Dea: в рамках совместного предприятия «Ачимгаз» компании разрабатывают месторождения в Западной Сибири. Газовый конденсат — побочный продукт добычи, который в больших объемах поступает на завод российского концерна в Омске. Сырье перерабатывают, а полученное топливо отправляют на военные аэродромы.

Расследователи смогли установить минимум девять авиабаз, куда шли поставки. Топливо из Омска получали Морозовск и Воронеж, где дислоцируются истребители-бомбардировщики класса «Су». Эти самолеты обстреливают как военные, так и гражданские цели в Украине.

В Wintershall Dea обвинения в помощи России на войне отвергают, заверив, что не участвуют в переработке газового конденсата, при этом гарантий того, что он используется только в гражданских целях, дать не смогли.

Директор Wintershall Dea Марио Мерен также напомнил, что компания осудила российское вторжение в Украину, потребовала немедленного прекращения боевых действий и отказалась от инвестиций и новых проектов с РФ. При этом из страны Wintershall Dea не ушла. Компания до сих пор участвует в разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Сибири, а также в трех проектах по разработке Южно-Российского месторождения природного газа.