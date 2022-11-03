В США готовят новые санкции против Ирана

США и союзники готовят новые санкции против Ирана за поставки оружия в Российскую Федерацию, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Вы видите довольно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать поставку дронов и ракет в РФ. А также подумают о новых санкциях против Ирана. Мы сделаем все, что можем, для предотвращения поставок оружия в Россию", - пообещала Донфрид.