«Враги делают все, чтобы мы все умерли»: в Киеве не исключен полный блэкаут

Власти Киева не исключают, что столица Украины в результате ударов россиян по энергетической инфраструктуре может остаться без воды, света и связи. Об этом 5 ноября сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Мы делаем все, чтобы этого [блэкаута] не произошло. Но давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли… Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться», – заявил мэр.

По словам Кличко, готов большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды, оборудованы пункты обогрева. «Мы готовы к разным сценариям...», – подчеркнул мэр столицы.