В Индонезии представили турецкий БТР-амфибию

На выставке оборонной продукции Indo Defence Expo&Forum 2022 в Джакарта представлены турецкие гусеничные бронетранспортеры-амфибии ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı), разработанные компанией FNSS Savunma Sistemleri AŞ для нужд морской пехоты, сообщает Anadolu.

«Это очень редкое в мире транспортное средство. Подобная машина есть только в США, но она старой разработки. ZAHA более современная и превосходит его по характеристикам», - сказал Каплан.

БТР-амфибия ZAHA представлены за рубежом впервые. Представитель компании FNSS Мустафа Каплан сообщил агентству, что тестирование боевой машины практически завершилось, произведенные в будущем БТР-амфибии ZAHA поступят на вооружение морской пехоты Турции.

Говоря о технических характеристиках БТР-амфибии, представитель компании отметил противоминные особенности и свойства баллистической защиты ZAHA. В море машина может развивать максимальную скорость 7 узлов, на суше - 70 км в час, сказал он.

«Вместимость БТР-амфибии составляет 21 человек. Есть три разные модификации ZAHA. Одна из них - бронетранспортер, представленный на выставке. Есть еще командно-штабной вид ZAHA и модификация, предназначенная для использования в спасательных операциях», - сказал он.

По его словам, командно-штабной ZAHA и модификация, предназначенная для транспортировки персонала, оснащены 40-мм гранатометом и 12,7-мм автоматом.