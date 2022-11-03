Как сообщила Турецкая международная ассоциация перевозчиков со штаб-квартирой в Стамбуле, Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным, для судов класса Ro-Ro (перевозящие грузовые автомобили) и Ro-Rax (перевозящие грузовики и пассажиров).

«По информации, полученной от российских судоходных компаний и грузоперевозчиков, Керченский пролив закрыт для судов Ro-Ro и Ro-Rax, - сообщил представитель ассоциации. - В связи с этим прекращены рейсы судов с грузовиками, отплывающих из турецких портов Карасу и Самсун через Керченский пролив в российские порты. Продолжение международных грузоперевозок наземным транспортом между Турцией и Россией возможно через грузино-российскую и азербайджано-российскую границы».

Одновременно Международная ассоциация перевозчиков информирует, что в данный момент на территории Грузии и на грузино-российской границе (пункт пропуска «Верхний Ларс») ожидаются очереди из тысяч турецких грузовиков. Также более 3.500 грузовиков скопились в многокилометровой очереди на азербайджано-российской границе.

«В силу названных причин, срок ожидания для въезда на территорию Российскую Федерацию будет увеличиваться на 8-10 дней», — предупредил представитель ассоциации.