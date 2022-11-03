Гаро Пайлан встретился с Пашиняном и призвал поверить Турции и заключить мир с Азербайджаном наш обзор
Депутат парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов, этнический армянин Гаро Пайлан посетил недавно Ереван, где встретился с представителями армянских властей, политиками и экспертами. Вернувшись на родину, Пайлан заявил на пресс-конференции, что страной, которая не хочет мира в регионе и использует конфликт между Азербайджаном и Арменией для сохранения своей гегемонии, является Россия.
По словам Пайлана, только Турция может сегодня обеспечить реальный мир на Южном Кавказе.
В Ереване Гаро Пайлан встретился с президентом Армении Ваагном Хачатряном, премьер-министром Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном, депутатами парламента Армении, экс-президентами Сержем Саргсяном и Левоном Тер-Петросяном, а также несколькими политическими экспертами.
«В ходе встреч я заявил, что готов взять на себя всю ответственность за достижение прочного мира на Южном Кавказе, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, нормализацию турецко-армянских отношений. Я намерен и впредь продолжать эту деятельность», - заявил турецкий парламентарий.
Гаро Пайлан считает, что сейчас для мира в регионе открылось окно возможностей, и если их должным образом не использовать, это пресловутое окно закроется. По словам депутата парламента Турции, Южный Кавказ вступил в критическую стадию своей истории.
«Очень сложно примирить народы, которые давно воюют друг с другом, - отметил Пайлан. – Миссия примирения требует мужества, решительности и воли. Но я к этому готов и призываю ведущих политиков Турции, Азербайджана и Армении присоединиться к этой борьбе. В настоящее время есть реальные шансы добиться окончательного мирного урегулирования в регионе, и мы должны правильно оценить их и реализовать».
По словам Пайлана, в 90-е годы прошлого века, после первой карабахской войны, в армянском обществе преобладал максималистский подход, который препятствовал мирному урегулированию. «Невозможно добиться справедливого мира, настраивая себя на максималистский подход, - подчеркнул депутат. – Ибо если какой-то народ считает, что мир должен быть только для него, и что только он может диктовать условия, то о каком мире может вообще идти речь? К сожалению, мы закрыли окно возможностей, появившееся в середине 90-х годов (имеется в виду эпоха Левона Тер-Петросяна – ред.), и допустили серьезные ошибки».
Комментируя свою встречу с экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, Пайлан сказал: «У нас был долгий, искренний разговор. С удовлетворением могу сказать, что господин Тер-Петросян выразил готовность и сейчас сделать все, что в его силах, чтобы не упустить возникший шанс на установление мира в регионе, как в середине 90-х годов прошлого века, а также добавил, что для акторов того периода сегодня очень важно проявить волю и вновь взять на себя ответственность».
Гаро Пайлан отметил, что к тому же призвал и другого экс-президента Армении – Сержа Саргсяна, а также выразил уверенность, что у премьер-министра Никола Пашиняна хватит политической воли и мужества, чтобы подписать мир с Азербайджаном и Турцией.
«В то же время нельзя закрывать глаза на то, что в Армении есть оппозиция, которая не верит в мир, не согласна с тем, что пришло время пожать руку, протянутую Азербайджаном и Турцией», - отметил депутат турецкого парламента.
Касаясь рисков, подстерегающих регион, Гаро Пайлан подчеркнул, что Южный Кавказ вновь становится полем битвы для мировых держав. «Если великие державы будут и дальше действовать в своих интересах, добиться мира на Южном Кавказе будет крайне сложно, - подчеркнул он. – Но если другие страны используют армяно-азербайджанский конфликт исключительно для защиты собственных стратегических интересов, то Турция прямо заинтересована в установлении регионального мира, от которого выиграет не только моя страна, но и Армения с Азербайджаном. Вот почему я призываю правительство, оппозицию и президента Турции: давайте возьмем на себя ответственность и примирим два соседних народа!»
По словам Пайлана, в числе стран, не заинтересованных в достижении мира на Южном Кавказе, наиболее активна Российская Федерация. «Россия по-прежнему использует конфликт между Баку и Ереваном, чтобы закрепить свою гегемонию в регионе, - считает депутат турецкого парламента. – Но если Москве выгодно дальнейшее продолжение конфликта, то достижение мира в регионе отвечает глубинным интересам народов Турции, Армении и Азербайджана. И с этой точки зрения ключевой страной, способной привести регион к окончательному миру, является Турция».