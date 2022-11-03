Отдел информации 13:10

Депутат парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов, этнический армянин Гаро Пайлан посетил недавно Ереван, где встретился с представителями армянских властей, политиками и экспертами. Вернувшись на родину, Пайлан заявил на пресс-конференции, что страной, которая не хочет мира в регионе и использует конфликт между Азербайджаном и Арменией для сохранения своей гегемонии, является Россия. По словам Пайлана, только Турция может сегодня обеспечить реальный мир на Южном Кавказе.

В Ереване Гаро Пайлан встретился с президентом Армении Ваагном Хачатряном, премьер-министром Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном, депутатами парламента Армении, экс-президентами Сержем Саргсяном и Левоном Тер-Петросяном, а также несколькими политическими экспертами. «В ходе встреч я заявил, что готов взять на себя всю ответственность за достижение прочного мира на Южном Кавказе, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, нормализацию турецко-армянских отношений. Я намерен и впредь продолжать эту деятельность», - заявил турецкий парламентарий. Гаро Пайлан считает, что сейчас для мира в регионе открылось окно возможностей, и если их должным образом не использовать, это пресловутое окно закроется. По словам депутата парламента Турции, Южный Кавказ вступил в критическую стадию своей истории.

«Очень сложно примирить народы, которые давно воюют друг с другом, - отметил Пайлан. – Миссия примирения требует мужества, решительности и воли. Но я к этому готов и призываю ведущих политиков Турции, Азербайджана и Армении присоединиться к этой борьбе. В настоящее время есть реальные шансы добиться окончательного мирного урегулирования в регионе, и мы должны правильно оценить их и реализовать». По словам Пайлана, в 90-е годы прошлого века, после первой карабахской войны, в армянском обществе преобладал максималистский подход, который препятствовал мирному урегулированию. «Невозможно добиться справедливого мира, настраивая себя на максималистский подход, - подчеркнул депутат. – Ибо если какой-то народ считает, что мир должен быть только для него, и что только он может диктовать условия, то о каком мире может вообще идти речь? К сожалению, мы закрыли окно возможностей, появившееся в середине 90-х годов (имеется в виду эпоха Левона Тер-Петросяна – ред.), и допустили серьезные ошибки».

Комментируя свою встречу с экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, Пайлан сказал: «У нас был долгий, искренний разговор. С удовлетворением могу сказать, что господин Тер-Петросян выразил готовность и сейчас сделать все, что в его силах, чтобы не упустить возникший шанс на установление мира в регионе, как в середине 90-х годов прошлого века, а также добавил, что для акторов того периода сегодня очень важно проявить волю и вновь взять на себя ответственность». Гаро Пайлан отметил, что к тому же призвал и другого экс-президента Армении – Сержа Саргсяна, а также выразил уверенность, что у премьер-министра Никола Пашиняна хватит политической воли и мужества, чтобы подписать мир с Азербайджаном и Турцией. «В то же время нельзя закрывать глаза на то, что в Армении есть оппозиция, которая не верит в мир, не согласна с тем, что пришло время пожать руку, протянутую Азербайджаном и Турцией», - отметил депутат турецкого парламента.