Значительную часть сил «Вагнера» в Украине составляют заключенные, они несут потери на фронте, следует из отчета американского Института изучения войны (ISW), который опубликован на официальном сайте.

«Повар Путина» – Пригожин продолжает полагаться на неэффективных осужденных для укомплектования своих сил для отправки на войну в Украину, а вместе с тем он пытается расширить свое влияние в регионах РФ.

По данным аналитиков, ЧВК потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, а только за последние два месяца ликвидировали более 500 заключенных, завербованных в подразделения "Вагнера".

Украинские разведчики также ранее сообщали, что много заключенных, страдающих инфекционными заболеваниями, заразили войска "Вагнера", на что Пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни», - напоминают аналитики ISW.