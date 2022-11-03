Американский адмирал: Украинская война лишь разминка
Глава Стратегического командования Вооруженных сил США, адмирал Чарльз Ричард опасается приближения большого конфликта, пишут зарубежные СМИ.
Оценивая способность США к сдерживанию Китая, Ричард сказал, что «корабль медленно тонет».
«Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся,— это только разминка. Большой (кризис) только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно», - сказал Ричард.