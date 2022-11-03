Власти Киева начали подготовку к эвакуации

Украинские власти приступили к разработке плана эвакуации населения Киева на случай полного отключения электричества в городе, сообщает газета New York Times. Предполагается, что в таком случае потребуется вывезти около 3 миллионов киевлян.

Как пояснил директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук, не исключен вариант, при котором столица Украины полностью лишится системы электроснабжения. Если такое станет возможным, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. После этого власти начнут просить людей уехать из города.

Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света.