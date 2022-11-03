ВСУ готовятся штурмовать Херсон
Украинские войска готовятся к наступлению на Херсонскую область, сообщил «замглавы» оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.
«Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», - написал он.
По его словам, на николаевском направлении украинские военные ведут интенсивный огонь по российским позициям вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного, а на андреевском войска атакуют российские опорные пункты близ Безымянного и Карло-Марксовского.