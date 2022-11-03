Белый дом призвал Зеленского к переговорам с Путиным

США также просят Украину отказаться от публичной позиции, что говорить с РФ можно будет лишь после ухода от власти Владимира Путина.

Цель просьбы якобы не в том, чтобы не заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой, а в том, чтобы обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы поддерживать продолжение войны на протяжении многих лет.

«Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин не всерьез говорит о переговорах, они признают, что запрет Владимира Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро», - подчеркнули в Белом доме.