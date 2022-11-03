В Румынии ответили на слова Путина

Румыния отвергла утверждения президента Российской Федерации Владимира Путина, которые наводят на мысль о том, что страна якобы имеет территориальные претензии к Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Министерство иностранных дел Румынии в своем заявлении также раскритиковало Кремль за вторжение в Украину. В ведомстве подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

«Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ошибочно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине. МИД отмечает, что агрессивная война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении.