5 ноября состоялись клубные соревнования по мотокроссу, посвященные 8 Ноября – Дню Победы. Соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта и Министерством оборонной промышленности Азербайджана при поддержке Велосипедной федерации Азербайджана.

В спортивном соревновании, которое состоялось в мотокроссном парке в Ясамальском районе Баку, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр оборонной промышленности, президент Азербайджанской велосипедной федерации Мадат Гулиев и замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

В соревнованиях приняли участие 10 спортсменов из мотоциклетного спортивного клуба Миноборонпрома, мотошколы MXC и клуба MotoMondo.

Спортсмены соревновались в 2 категориях. Среди юношей (125 куб. см), первое место занял Джамал Бабаев (мотошкола MXC). Второе место занял Шахин Агасиев (мотоциклетный спортивный клуб Миноборонпрома), а Эмин Тагиев (клуб MotoMondo) - третье место. Во взрослой категории Сабир Бабаев (мотошкола MXC) завоевал золото, его ближайший последователь Вагиф Ахмедов (клуб MotoMondo) – серебро, а Олег Кулиев (мотоциклетный спортивный клуб Миноборонпрома) – бронзу.