Трамп усомнился в долгом существовании США ВИДЕО
Экс-президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что США смогут просуществовать еще два года.
По его мнению, действующий президент США Джо Байден нанес стране столько ущерба, «сколько не смогли пять худших президентов».
«Я не знаю, сможет ли эта страна просуществовать еще два года. Вам нужно проголосовать за этого человека. Это хороший человек», - сказал Дональд Трамп во время выступления в штате Пенсильвания в поддержку Мехмета Оза, который избирается в сенат.