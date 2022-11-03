Военные самолеты США направляются к Ирану
США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщили источники The Washington Post.
Решение принято после получения информации, что Тегеран якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию.
Полученные разведданные, как утверждает газета, показывают готовность Ирана нанести удары по целям в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и баллистических ракет.
Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Джо Буччио, комментируя информацию, заявил, что США привержены «многолетнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией». «Мы не будем обсуждать детали операции», - добавил он.