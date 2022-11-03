Армения объявила об отказе от российской военной системы главное на этот час
Нынешняя советско-российская военная школа, на базе которой сформированы вооруженные силы Армении, доказала на поле боя свою бесполезность, и этот факт необходимо учесть при реформировании национальной армии. С таким заявлением выступил министр обороны Армении Сурен Папикян.
«Мы понимаем, что наша военная школа, основанная на стандартах еще той, советской армии, уже в какой по счету войне демонстрирует полную нежизнеспособность, - подчеркнул министр обороны Армении. – Такова реальность, мы должны признать это и, естественно, принять соответствующие решения. Мы должны сделать все, чтобы армянский солдат четко представлял себе, что такое современная война, и был способен вести современный бой. Что и у кого мы возьмем на вооружение нашей армии, как адаптируемся к современным требованиям и какое гибридное состояние получим, это уже вопрос времени. Но могу вас заверить, что в вооруженных силах Армении этот процесс, по сути, уже запущен».
Любопытно, что Сурен Папикян, не имеющий профессионального военного образования, отказался уточнить, на какую систему намерена перейти армия Армении после отказа от советской.
Тигран Абрамян, депутат парламента от оппозиции и член комитета по делам обороны и безопасности, заявил, что если военная школа Армении действительно показала себя на поле боя бесполезной, то министр обороны должен отказаться от старой модели и публично объявить, какая концепция придет ей на смену.
По словам Абрамяна, главной причиной поражения Армении в 44-дневной войне были вовсе не недостатки военной системы, а полная некомпетентность властей в сфере безопасности и обороны.
«Армия столкнулась с отсутствием систем управления боем и обеспечения связи, - уточнил депутат. – Также есть большие проблемы, связанные с инфраструктурой на основных направлениях».
Следует отметить, что в последнее время в Армении много говорят о необходимости модернизации армии и закупки современного вооружения. Как уже сообщалось, правительство Армении увеличило на 2023 год военные расходы на рекордные 50 процентов. Впервые за два года, минувшие после капитуляции в 44-дневной войне, Армения подписала первый крупномасштабный контракт на поставку вооружения и готовится закупить у Индии оружие, включая реактивные гранатометы, на 250 миллионов долларов.
Как известно, Папикян посетил недавно Индию, где провел переговоры о продолжении поставок вооружения.
По имеющимся данным, Армения заинтересована в закупке у Дели беспилотников различных типов. Также есть сообщения, что Ереван ведет переговоры о закупке беспилотников у Ирана.