Нынешняя советско-российская военная школа, на базе которой сформированы вооруженные силы Армении, доказала на поле боя свою бесполезность, и этот факт необходимо учесть при реформировании национальной армии. С таким заявлением выступил министр обороны Армении Сурен Папикян.

«Мы понимаем, что наша военная школа, основанная на стандартах еще той, советской армии, уже в какой по счету войне демонстрирует полную нежизнеспособность, - подчеркнул министр обороны Армении. – Такова реальность, мы должны признать это и, естественно, принять соответствующие решения. Мы должны сделать все, чтобы армянский солдат четко представлял себе, что такое современная война, и был способен вести современный бой. Что и у кого мы возьмем на вооружение нашей армии, как адаптируемся к современным требованиям и какое гибридное состояние получим, это уже вопрос времени. Но могу вас заверить, что в вооруженных силах Армении этот процесс, по сути, уже запущен».

Любопытно, что Сурен Папикян, не имеющий профессионального военного образования, отказался уточнить, на какую систему намерена перейти армия Армении после отказа от советской.

Тигран Абрамян, депутат парламента от оппозиции и член комитета по делам обороны и безопасности, заявил, что если военная школа Армении действительно показала себя на поле боя бесполезной, то министр обороны должен отказаться от старой модели и публично объявить, какая концепция придет ей на смену.