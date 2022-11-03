В Сабирабаде автомобиль съехал в водоканал, двое пассажиров утонули
На автомагистрали Гаджигабул – Бахрамтепе на территории села Низами Сабирабадского района автомобиль марки Mercedes упал в водоканал, в результате двое пассажиров погибли, еще трое получили травмы сообщает АПА.
Водитель, житель поселка Ени Мил Бейлаганского района Велизаде Эльман Муршюд оглу (1995 г.р.) и его пассажир, жительница села Ходжавенд Агджабединского района Насирова Махбуба Ашраф гызы (1961 г.р.) утонули в воде.
Остальные пассажиры, жители поселка Ени Мил Бейлаганского района – отец водителя, Велиев Муршюд Эльман оглу (1972 г.р.), мать водителя, Велиева Зульфия Алага гызы (1972 г.р.) и невеста водителя, жительница села Ходжавенд Агджабединского района Насирли Асмар Бакир гызы (2006 г.р.) получили незначительные травмы.
По факту проводится расследование.