Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередной церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» и «Подводного спецназа-штурмовика», состоявшейся в воинской части ВМФ, сообщили в Минобороны.

В ходе своего выступления на церемонии выпуска министр обороны подчеркнул, что эти курсы благотворно отразятся на совершенствовании индивидуальных навыков морских пехотинцев и спецназовцев. Было отмечено, что новые реформы, проведенные после Отечественной войны, способствовали формированию профессиональной армии.

Поздравив выпускников и весь личный состав с наступающим Днем Победы, министр пожелал им успехов в службе.

Министр обороны поблагодарил турецких офицеров и весь состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также задействованы профессиональные турецкие инструкторы.

Отличники курса прикрепили эмблемы к символическим пням, после чего выпускникам были вручены сертификаты. Группа отличившихся на курсах военнослужащих и инструкторов была награждена почетными грамотами и ценными подарками.

Министр обороны вручил сертификат «К бою готов» командиру подразделения, успешно прошедшего оценивание второго уровня (NEL-2) НАТО по «Воспрещению действий в море», организованному в Турции.

После окончания церемонии выпуска министр понаблюдал за тактико-специальными занятиями морского спецназа и показательными выступлениями водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны.

На встрече с морским спецназом генерал-полковник З.Гасанов отметил, что их доблесть во время Отечественной войны достойна всяческих похвал. Было подчеркнуто, что за проявленный героизм Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев высоко ценит каждого из них.

В заключение министру обороны были представлены современное вооружение, боевые и транспортные средства из арсенала морских пехотинцев и спецназа.