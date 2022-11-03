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Итак, 5 ноября стартовал долгожданный Кубок мира по греко-римской борьбе. Сербия не смогла приехать на соревнования из-за обнаружения коронавируса среди членов команды, и это, в свою очередь, привело к изменению программы турнира. Таким образом, в первой сессии состоялась встреча Турция – Иран. Впрочем, тот факт, что наша команда не участвовала в дневной сессии, серьёзно не сказался на интересе болельщиков. На трибунах Бакинского дворца спорта собралось достаточно любителей борьбы. Несмотря на то, что большинство болельщиков поддерживали Турцию, это не помогло борцам братской страны одержать победу.

Сборная Ирана просто не оставила места для интриги, выиграв первые 5 встреч. Хотя сборная Турции и сократила отставание тремя победами подряд, судьба матча победителей решилась в 9-й встрече. Таким образом, Иран амбициозно начал чемпионат мира с победы 6:4. В 16:00 началась долгожданная церемония открытия Кубка мира. На открытии принимали участие член бюро Всемирного союза борьбы, президент Европейского союза борьбы Карл-Мартин Дитман и министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

В художественной части мероприятия Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца представил настоящее шоу, которое отражало подлинный дух борьбы. Грандиозное выступление впечатлило как местных зрителей, так и международных участников. Они отметили высокий уровень организации шоу и, в целом, всего мероприятия. С 17:00 прошли последние 3 встречи группового этапа. Как и ожидалось, Иран выиграл у Кыргызстана, считавшегося аутсайдером в группе. Победа со счетом 8:2 вывела наших южных соседей в финал в качестве лидеров группы «А». Самым напряжённым матчем дня стал матч между сборной Азербайджана и сборной мира, вызвавший наибольший интерес болельщиков. Полные трибуны и мощная поддержка зрителей создали на арене настоящую борцовскую атмосферу, продемонстрировав насколько сильно в Азербайджане любят этот вид спорта.

Результат первой встречи ещё больше взволновал болельщиков. Двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Эльдениз Азизли остался верен своей традиции и в очередной раз с полным преимуществом победил Нугзари Цурцумию из Грузии (9:0). К сожалению, Мурад Мамедов (60 кг) стал жертвой внезапной ошибки. Соперник из Казахстана Айдос Султангали сравнял общий счёт благодаря «туше».

Тактической битвой можно назвать матч Талеха Мамедова (63 кг) против Лери Абуладзе, которому он проиграл в финале чемпионата Европы. Наш борец, выбравший более удачную тактику, записал очередную победу на счёт нашей команды по принципу последнего очка (1:1). В свою очередь, Хасрат Джафаров (67 кг) легко победил Джони Хецуриани со счётом 5:0. Однако в наши планы не входило поражение Ульви Ганизаде (72 кг) украинцу Андрею Кулику со счётом 1:7. Ульви, серебряный призёр прошлого чемпионата мира, был одной из главных надежд команды на победу.