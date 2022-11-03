Пригожин назвал своих наемников «половозрелыми самцами»

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК создаёт центры подготовки « ополченцев » в Курской и Белгородской областях, сообщают российские телеграм-каналы.

По его мнению, «ополчение» должно состоять из «первой линии», которая полностью лежит на жителях данных областей, а финансировать их потребности мог бы региональный бизнес:

«Если ты владелец небольшого завода, на котором работают 100 человек и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу», - сказал он.