Иран представил ЗРК собственного производства

Модернизированный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бавар-373» дальнего радиуса в воскресенье утром был представлен в присутствии министра обороны и поддержки вооруженных сил страны Мохаммадрезы Аштиани в Тегеране, пишет агентство IRNA.

Сообщается, что испытание ЗРК «Бавар-373», оснащенного ракетами «Сайад-B4» уже проведено. На церемонии также открылась производственная линия ракеты «Сайад-B4».

Как пишет издание, в ходе испытаний ЗРК «Бавар-373» неподвижная цель была обнаружена на дальности более 450 км и поражалась на расстоянии более 300 км.

Ракета дальнего действия «Сайад-B4» использует твердое топливо и впервые прошла боевые испытания. Дальность и боевая высота ракеты увеличились с 200 до 300 км и с 27 до 32 км соответственно.