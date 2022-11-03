На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов вблизи населенного пункта Гилязи Хызинского района, сообщили в пресс-службе министерства.

На место происшествия выехала группа саперов службы спасения особого риска министерства.

После принятия на месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов надлежащих мер безопасности в ходе осмотра места происшествия были обнаружены боеприпасы: 7 100-мм танковых снарядов, 3 120-мм пушечных снаряда, 2 авиабомбы ТАБ-50, 1 авиабомба ТАБ-7, 21 82-мм танковых снарядов, 5 76-мм артиллерийских снарядов, 10 100-мм артиллерийских снарядов, 3 85-мм артиллерийских снарядов, 1 120-мм гранатометный снаряд, 1 снаряд «Град» (двухмоторный), 3 ручные гранаты Ф-1 и 2 противопехотные мины ПОМЗ-2.

Боеприпасы вывезены с территории для нейтрализации.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.