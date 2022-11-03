ВСУ продвигаются в Луганске

В Макеевке Луганской области россияне потеряли 500 своих солдат, но тела погибших не забирают, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В Луганской Макеевке россияне потеряли 500 своих солдат. Тела погибших не забирают из-за того, что надо тогда родственникам выплачивать компенсации. А так, нет тела – нет «Лады», - заявил он.

Гайдай отметил, что россияне не оставляют попыток снова захватить Белогоровку, так как понимают, что если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск.