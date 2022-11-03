Боррель призвал Косово выполнять обязательства

Власти Косово должны выполнять взятые на себя обязательства в отношении сербского населения, а косовским сербам следует вернуться в местные институты власти, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого цитируют российские СМИ.

Боррель посетовал на то, что нынешнее обострение в отношениях Косово и Сербии ставит под угрозу годы тяжелой работы в рамках диалога под эгидой ЕС. Боррель опасается ухудшения ситуации в регионе и за его пределами. Он призвал обе стороны не совершать односторонних шагов, способствующих усилению напряженности.

Как заявил Боррель, решение косовских сербов выйти из состава косовских институтов власти «не является решением нынешних разногласий и потенциально может привести к эскалации ситуации на местах». Он призвал их вернуться и продолжить работу.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что власти Косово должны соблюдать собственные обязательства. В частности, он призвал «немедленно продлить сроки перерегистрации автомобилей в Косово» с сербских на косовские номера. Также, по его словам, в Косово необходимо запустить формирование ассоциации муниципалитетов с большинством сербского населения – это «юридическое обязательство Косово», отказ от которого «подрывает принцип верховенства права, международную репутацию и доверие к Косово», заявил Боррель.

Напомним, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о решении сербов выйти из всех институтов власти непризнанного Косово. Ракич заявил, что подает в отставку с поста министра правительства. Затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны Косово.