Стало известно, почему Джонсон снял кандидатуру в премьеры

Борис Джонсон снял в октябре свою кандидатуру с выборов главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере £10 млн ($11,3 млн) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров. Об этом сообщила газета The Observer.

24 октября бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стал следующим премьер-министром страны после того, как единственный соперник, Пенни Мордонт, снялась с гонки. До этого экс-премьер страны Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии.