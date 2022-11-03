Сербия отвергла предложения Запада по Косово
Белград отвергает предложенный ранее руководством ФРГ и Франции проект урегулирования в Косово и Метохии, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Проект предполагал членство Косово в ООН без формального признания Белградом.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сербии переведены в режим повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово. Приказ отдал президент страны Александр Вучич.
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