Сербия отвергла предложения Запада по Косово

Белград отвергает предложенный ранее руководством ФРГ и Франции проект урегулирования в Косово и Метохии, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Проект предполагал членство Косово в ООН без формального признания Белградом.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сербии переведены в режим повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово. Приказ отдал президент страны Александр Вучич.