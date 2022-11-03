«Эмре»-Алиев кинул, но сам стал жертвой кредиторов криминальные хроники
Мошенник Сабухи Алиев, обманувший несколько человек в Баку, был похищен своими жертвами и подвергся жестоким пыткам. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на материалы уголовного дела.
В материалах дела говорится, что в 2013 году С.Алиев, представившись турецким бизнесменом по имени Эмре Унлю, якобы имевшим обширные связи в строительной сфере и выполнявшим со своей компанией многомиллионные проекты, обманул нескольких человек. Мошенника задержали и передали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД (более известное в народе как «бандотдел»), где оперативники быстро раскусили его и выявили реальную личность.
Любопытно, что в эти дни на скамье подсудимых оказался 53-летний Рахиб Рагимов, который также был одной из жертв этих афер. Как выяснилось, Рагимов вместе со своими знакомыми Азером Джавадовым, Габибом Гараевым и Тахиром Моллаевым (уголовное дело в отношении этих лиц ведется отдельно), похитили мошенника в районе поселка Ахмедлы, бросили его в машину и отвезли в дом в поселке Хутор, где подвергли избиениям и пыткам. Позже С.Алиева продолжали «обрабатывать» уже на арендованной в Сабаильском районе Баку квартире.
Сам Сабухи Алиев отбывает наказание за совершенные преступления. Что же касается Рахиба Рагимова, то его долгое время не могли привлечь к уголовной ответственности, поскольку находился за границей.
На суде Рагимов, не признавший себя виновным, рассказал, что познакомился с С.Алиевым, называвшим себя Эмре Унлю, в 2012 году в кафе. В ходе беседы мошенник рассказал, что якобы может приобрести у компании STP с 25-процентной скидкой пластиковые трубы, фитинги и электрокабели, и что его компания Antinari получила за счет этого хорошую прибыль. В завершение беседы «турецкий бизнесмен» предложил Рагимову сотрудничество, на что последний согласился.
«Осенью 2012 года я передал Сабухи 12 000 манатов на закупку оборудования, - написано в заявлении обвиняемого. – Позже, когда я понял, что меня обманули, потребовал вернуть мои деньги. Но сделать это Сабухи под разными предлогами отказывался».
Будучи религиозным человеком, Рагимов посещал мечеть. И вот в одно из посещений мечети он познакомился с другими жертвами С.Алиева, которые хотели поймать мошенника, хорошенько его проучить, а потом сдать в «бандотдел». Однако присоединяться к ним Рагимов отказался, заявив, что свою проблему он решит сам.
«Спустя некоторое время после этого разговора я уехал за границу, - заявил подсудимый. – Все это отражено в материалах дела. Сам Сабухи Алиев написал, что претензий ко мне не имеет. Я его не похищал и не пытал».
Сабухи Алиев, выступивший на суде в качестве потерпевшего, опроверг слова обвиняемого, рассказав, что относился к Рагимову с большим уважением, однако их отношения испортились из-за неудавшегося бизнеса, а позднее – из-за похищения и пыток, которым он подвергся. Мошенник сообщил, что, находясь в плену у кредиторов, сумел позвонить в полицию и спастись. С.Алиев добавил, что не простил Рагимова, и попросил суд наказать его в соответствии с законом.
Рахиба Рагимова признали виновным и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.