Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:10

Мошенник Сабухи Алиев, обманувший несколько человек в Баку, был похищен своими жертвами и подвергся жестоким пыткам. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на материалы уголовного дела. В материалах дела говорится, что в 2013 году С.Алиев, представившись турецким бизнесменом по имени Эмре Унлю, якобы имевшим обширные связи в строительной сфере и выполнявшим со своей компанией многомиллионные проекты, обманул нескольких человек. Мошенника задержали и передали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД (более известное в народе как «бандотдел»), где оперативники быстро раскусили его и выявили реальную личность.

Любопытно, что в эти дни на скамье подсудимых оказался 53-летний Рахиб Рагимов, который также был одной из жертв этих афер. Как выяснилось, Рагимов вместе со своими знакомыми Азером Джавадовым, Габибом Гараевым и Тахиром Моллаевым (уголовное дело в отношении этих лиц ведется отдельно), похитили мошенника в районе поселка Ахмедлы, бросили его в машину и отвезли в дом в поселке Хутор, где подвергли избиениям и пыткам. Позже С.Алиева продолжали «обрабатывать» уже на арендованной в Сабаильском районе Баку квартире. Сам Сабухи Алиев отбывает наказание за совершенные преступления. Что же касается Рахиба Рагимова, то его долгое время не могли привлечь к уголовной ответственности, поскольку находился за границей.

На суде Рагимов, не признавший себя виновным, рассказал, что познакомился с С.Алиевым, называвшим себя Эмре Унлю, в 2012 году в кафе. В ходе беседы мошенник рассказал, что якобы может приобрести у компании STP с 25-процентной скидкой пластиковые трубы, фитинги и электрокабели, и что его компания Antinari получила за счет этого хорошую прибыль. В завершение беседы «турецкий бизнесмен» предложил Рагимову сотрудничество, на что последний согласился. «Осенью 2012 года я передал Сабухи 12 000 манатов на закупку оборудования, - написано в заявлении обвиняемого. – Позже, когда я понял, что меня обманули, потребовал вернуть мои деньги. Но сделать это Сабухи под разными предлогами отказывался».